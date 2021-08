Jean-Baptiste Franceschi torna al Barum Czech Rally Zlín questa settimana da vincitore e con la massima fiducia.

Dopo la sua affermazione in FIA ERC3 Junior al Rally di Roma Capitale, il francese punta ad altri successi nella categoria supportata da Pirelli come uno dei pochi piloti ERC3 Junior con precedente esperienza a Zlín.



"Sono molto felice di tornare al Barum Rally perché l'ho fatto nel 2019, è stata un'esperienza incredibile per questo tipo di strade che trovi solo qui", ha detto l'asso di Toksport WRT, che gareggia su una Renault Clio Rally4. "Mi ricordo PS pazzesche, mi sono divertito molto e il risultato è stato buono quindi mi sento abbastanza fiducioso".



"Non vedo l'ora di iniziare questo rally con la Clio e Toksport, e grazie a Renault Sport per avermi dato di nuovo questa opportunità. Sarà una bella lotta per il campionato. Ci sono tre o quattro piloti in lotta e darò il massimo per ottenere il più possibile per il prossimo evento. Sono fiducioso ad essere onesto, ma dovremo vedere il meteo perché se piove non è lo stesso rally".

ERC Devine: “Spero di trovarmi bene a Zlin” 5 ORE FA

ERC Lotta serrata nel Clio Trophy by Toksport WRT 8 ORE FA