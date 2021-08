Jean-Baptiste Franceschi ha sottolineato le prestazioni della sua nuova Renault Clio Rally4 dopo aver raggiunto in classifica Sami Pajari in FIA ERC3 Junior Championship al Barum Czech Rally Zlín.

Dopo quattro gare, il francese e il finlandese sono a pari merito con 115 punti, ma Franceschi è in teoria in vantaggio per aver ottenuto più vittorie nella categoria supportata da Pirelli.



"È stato un fine settimana incredibile, mi sono goduto tanto le tappe", ha detto il pilota della Toksport WRT. "La macchina era perfetta e voglio ringraziare Renault, è stata incredibile. Abbiamo fatto un buon lavoro nei test e anche la Toksport ha fatto un lavoro incredibile, perfetto per tutto il weekend".



"Abbiamo fatto solo un errore questo fine settimana [quando abbiamo fatto il check-in anticipato per un controllo orario il sabato mattina] ma questo può succedere. Non abbiamo mai mollato e diamo questa vittoria a tutti coloro che hanno partecipato. È perfetto per il campionato".



Franceschi ha stupito nella tappa notturna "Pindula" sabato, quando è stato 53" più veloce del suo rivale diretto, Norbert Maior.



"Sapevo che la "Pindula" sarebbe stata difficile per tutti, ma avevo fiducia e ho deciso di spingere e abbiamo fatto una buona prestazione su questa PS".

