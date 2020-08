ERC3 Junior, Hokkanen: “Come a casa”

-

Mikka Hokkanen nel prossimo round del FIA European Rally Championship si sentirà come sulle strade di casa.

Il finlandese abita a 550km da Liepāja, dove si svolgerà il prossimo round dell'ERC3 Junior-Pirelli.



“Le PS di Liepāja sono molto belle e mi diverto sempre - ha detto il pilota del Saintéloc Junior Team prima di salire sulla sua Peugeot 208 Rally4 - Rispetto alla Finlandia l'impegno è diverso, ma comunque le strade sono molto veloci e simili a quelle di casa mia. Non ho ancora provato la Rally4 sulla terra, ma faremo un test pre-gara. Spero di trovare un buon assetto ed essere competitivo".



Hokkanen verrà affiancato da Rami Suorsa e vuole riscattare il ritiro di Roma, anche se la lotta non sarà semplice.



“Ci sono tanti piloti veloci come Ken Torn e Mārtiņš Sesks, il nostro obiettivo è ottenere un risultato positivo e prendere buoni punti per il campionato".



Hokkanen is pictured in action on last year’s Rally Liepāja. He’s taken an ERC3 Junior podium on the event in the past.

