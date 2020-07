ERC3 Junior: il ritorno di Westlund dopo il brutto infortunio

-

Adam Westlund torna a correre nel FIA ERC3 Junior Championship in Italia ad 11 mesi dall'infortunio alla schiera e al collo patito in un rally in Svezia.

Il 19enne era salito sul podio dell'ERC3 Junior al PZM 76th Rally Poland del 2019, ma un mese e mezzo dopo ci fu il botto al Kolsvarundan Rally.



“Sono rimasto fuori per 5 mesi, ora ho recuperato pienamente senza dolori - ha detto Westlund - Non ricordo nulla dell'incidente, per cui non è un problema, ma da allora penso sempre di più quando debbo impostare una curva. Queste cose passeranno".



“Non sono sicuro di come sarà il mio passo, ho comunque esperienza anche se è la quarta volta che guido la Fiesta. Ho fatto una gara in Svezia, una in Norvegia e un'altra breve sempre in Svezia, ma sempre su neve e mai su asfalto".



Esntuasta della sfida

“E' una bella sfida e mi divertirò - ha detto prima del Rally di Roma Capitale - Sono passati due anni dall'ultima volta che ho corso su asfalto e servirà tempo per ritrovare il ritmo. Qui si tratta di fare esperienza e imparare il più possibile, quindi non mi aspetto grandi risultati. Alcune parti saranno buone, altre richiederanno più impegno. Ma essendoci posti diversi sarà ottimo per crescere".



Arhusiander al suo fianco

Nel 2019 il suo co-pilota era Joakim Sjöberg, mentre per il 2020 la scelta è ricaduta su David Arhusiander, che ha già affiancato Elias Lundberg in ERC3 Junior-Pirelli l'anno scorso partecipando anche al Rally di Roma Capitale.



I consigli di Åhlin

Westlund non dovrebbe correre solamente a Roma quest'anno, ma intanto ha già preso contatti con il suo amico Fredrik Åhlin, che lo ha convinto ad andare in Italia.



"Mi piace l'ERC, è ottimo dal punto di vista mediatico e anche sul resto. Avevamo il budget per andare a Roma e Fredrik Åhlin mi ha detto di farlo perché è un rally vario dove si può imparare molto".

