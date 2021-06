Il Rally Liepāja è come un evento di casa per il neoarrivato nel FIA ERC3 Junior Championship, Kaspar Kasari, e l'estone prevede di sfruttare al meglio la sua conoscenza "locale".

Kasari è giunto quarto al suo debutto nella categoria supportata da Pirelli per le auto Rally4 e Rally5 in Polonia.



Al Rally Liepāja, che si svolge dall'1 al 3 luglio, punta a capitalizzare l'esperienza acquisita gareggiando in eventi nazionali in Lettonia.



"Spingeremo al massimo", ha detto il pilota della OT Racing, che corre con la Ford Fiesta Rally4.



"Vedremo quali sono le nostre aspettative, sono più a mio agio e fiducioso [in Lettonia] perché ci sono stato molte volte quindi le strade sono familiari. Nei rally nazionali lettoni ho finito secondo e terzo in passato, quindi ci sentiamo bene per il Rally Liepāja".

ERC Un bel podio per Bergounhe nel Clio Trophy by Toksport WRT 2 ORE FA

ERC Mikkelsen punta sui test per essere protagonista 2 ORE FA