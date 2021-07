Amaury Molle è entusiasta del suo ritorno al Rally di Roma Capitale, perché ha la possibilità di competere ancora una volta sul suo asfalto preferito.

Dopo aver ottenuto punti nel FIA ERC3 Junior Championship nei round su sterrato in Polonia e Lettonia, il belga affronterà per la prima volta le PS su asfalto con la Ford Fiesta Rally4.



Il pilota della TM Competition si sta ancora adattando all'auto insieme al suo co-pilota francese Florian Barral, ma almeno conosce la gara.



"Sono molto fiducioso per questo fine settimana", ha detto Molle. "È il primo evento su asfalto della stagione e ho buoni ricordi dall'anno scorso, quando ho finito sul podio in ERC3 Junior. Voglio lottare per un altro buon risultato e chiaramente il nostro obiettivo è quello di giocarcela per il vertice".



Molle ha completato i suoi primi chilometri con la Fiesta Rally4 gommata Pirelli durante i test di ieri (mercoledì).



"Fatta eccezione per alcuni test in inverno, questa è stata la nostra prima volta in macchina su asfalto. Il tempo sembra buono per il fine settimana, il che è importante perché significa avere le stesse condizioni dell'anno scorso. Poiché le tappe sono al 70% le stesse, abbiamo una buona conoscenza generale e speriamo che ci aiuti nel nostro cammino verso il traguardo".



"Abbiamo dovuto affrontare due rally su terra e lì non ho molta esperienza, ma abbiamo ottenuto buoni punti. Per me la stagione inizia ora sull'asfalto, la lotta è cominciata e sono pronto per questo fine settimana".

