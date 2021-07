Nikolai Landa ha terminato ottavo in FIA ERC3 Junior Championship al Rally Liepāja dopo una partenza difficile.

L'austriaco ha danneggiato una ruota venerdì, ma il DriftCompany Rally Team ha sistemato la sua Ford Fiesta Rally4 e con il papà Günter è portuto ripartire.



"Dopo un test di successo siamo partiti con molta fiducia in noi stessi", ha detto Landa Jr. "Sulla seconda prova speciale, poco prima della fine, quando abbiamo frenato in una curva a media velocità, siamo usciti un po' dalla linea pulita e nelfango la macchina era impossibile da controllare. Abbiamo colpito un albero, ma la DriftCompany ha fatto l'inimmaginabile durante la notte e siamo stati in grado di ripartire sabato. Purtroppo, non ho potuto essere veloce come volevo. Gli ERC Junior stanno già mostrando un'enorme velocità, ma siamo felici di essere qui".



Foto: Josef Petru

