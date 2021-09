Nikolai Landa ha mostrato grande sportività dopo la sua uscita dal Barum Czech Rally Zlín.

L'austriaco del FIA ERC3 Junior Championship, è uscito di strada durante la prima PS "Pindula" con la Ford Fiesta Rally4 che condivide con il co-pilota e padre Günter.



Ma piuttosto che soffermarsi sulla sua sfortuna, Landa ha fornito informazioni meteorologiche ai suoi rivali ERC3 Junior per aiutarli nella scelta delle gomme Pirelli e tenerli aggiornati sullo stato della strada.



Della sua uscita sulla PS5, Landa, che è ripartito il secondo giorno per finire sesto, ha detto: "Ieri è stato uno dei giorni più difficili della mia carriera finora per quanto riguarda le tappe. E' stato davvero difficile, la prova si è fermata proprio prima [di partire] e abbiamo dovuto aspettare circa 25 minuti, quindi le gomme sono diventate fredde".



"Lo sapevo, ma nelle prime due curve avevamo abbastanza buona aderenza, poi in una la gente del posto mi ha detto che era fangoso, ma non l'avevo scritto nei miei appunti e siamo scivolati fuori, senza alcuna possibilità di tornare sulla strada.



"Purtroppo ho danneggiato l'intercooler e abbiamo dovuto ritirarci, ma grazie alla nostra grande squadra siamo tornati. Domenica era questione di imparare, non c'erano rischi e abbiamo cercato di goderci e finire il rally".



Foto: Rallyservice.cz

ERC ERC Clio Trophy by Toksport WRT: Soria combatte, ma a Zlin vince Rossi 21 ORE FA

ERC Battistolli e quell’aiuto da Basso IERI A 05:53