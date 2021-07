Martin László ha perso per un soffio il podio del FIA ERC3 Junior Championship al Rally di Roma Capitale e quindi ci riproverà.

Un problema elettrico ha causato un ritardo all'ungherese, che poi è incappato nella foratura all'anteriore sinistra dopo 8km della PS10 scivolando quarto.



“In una sezione sterrata devo aver colpito qualcosa, anche se non mi sono reso conto di nulla - ha detto László - Capita, sono i rally, ma questa gara la adoro e ci riproverò l'anno prossimo. Ero felice della velocità e il podio ERC3 Junior sarebbe stato perfetto per me e per il team, che mi ha dato una gran macchina".

