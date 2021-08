Norbert Maior continuerà la sua avventura nel FIA ERC3 Junior Championship al Barum Czech Rally Zlín, nonostante il timore di non poter partecipare al quarto evento della stagione.

Il talento rumeno ha affrontato una battaglia per finanziare la sua stagione ed eventi difficili in Lettonia e Italia non l'hanno aiutato.



Ma Maior e la sorella Francesca saranno in azione in Repubblica Ceca questa settimana nel tentativo di ripetere il loro secondo posto di classe ottenuto in Polonia.



"Inaspettatamente, la nostra avventura nell'ERC continua e saremo alla 50a edizione del Barum Rally", ha detto Maior. "Ma siamo qui grazie al sostegno della nostra squadra e delle persone intorno a noi".



"Tutti ci hanno detto che questo rally è qualcosa di diverso e che l'atmosfera qui è davvero speciale, quindi siamo curiosi e desiderosi di iniziare".



"Si annuncia una gara molto più difficile di prima, con un tempo instabile che renderà questo rally di nuovo atipico, ma è per questo che siamo qui, per imparare il più possibile e prepararci per la prossima stagione.



"È il tipo di rally dove non si possono fare previsioni sui combattimenti o sul podio, come penso che sarà il caso della classifica ERC3 Junior".

