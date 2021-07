Nick Loof ha ottenuto il suo secondo podio in FIA ERC3 Junior Championship al Rally Liepāja.

Il 20enne si è ripetuto nella categoria riservata agli Under27 armati di auto Rally4 e Rally5 gommate Pirelli, proprio come aveva fatto all'ORLEN 77th Rally Poland.



"Nel complesso, questo rally è stato davvero buono, altro terzo posto per noi e sono davvero felice del nostro miglioramento rispetto alla Polonia", ha detto il tedesco.



"La macchina era perfetta, non ci sono stati problemi e nessun danno.



"Sono stato abbastanza cauto all'inizio perché non potevo vedere dove fosse la traiettoria nelle curve, quindi non sapevo dove potevo davvero spingere. Ci sono state alcune sorprese ma, alla fine il progresso c'è stato. È stato davvero bello finire con bei punti perché questo è importante per il campionato".

