Nick Loof ha fatto bene nonostante la mancanza di esperienza sullo sterrato andando a podio in FIA ERC3 Junior all'ORLEN 77° Rally Poland domenica scorsa.

Il 19enne tedesco era solo la sua seconda partenza su fondo sconnesso, ma si è adattato con facilità per prendere il terzo posto dopo l'uscita di scena di Ola Jr Nore.



"Sono davvero felice", ha detto il pilota della Ford Fiesta Rally4 gommata Pirelli. "È stato un grande rally nel complesso, forse ho fatto due o tre errori, ma sono davvero felice. Era il secondo vero rally su terra per me, quindi possiamo essere davvero felici".



Navigato dall'esperto Hugo Magalhães, Loof ha calcolato che l'esperienza acquisita lo aiuterà in futuro.



"Le cose più impegnative erano i solchi per noi, perché la strada era davvero messa male dopo tutte le auto", ha detto. "[Era] qualcosa che non sapevo come gestire prima perché non avevo mai avuto la possibilità di provarlo, penso che siamo andati abbastanza bene e il miglioramento c'è stato".

