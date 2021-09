Il debutto di Nick Loof al Barum Czech Rally Zlín non è andato secondo i piani, ma il tedesco è stato ancora in grado di fare esperienza per il futuro dopo essere ripartito in seguito alla sua uscita sulla PS2, terminando settimo in ERC3 Junior.

"Ho fatto un errore nella prima PS di [sabato] mattina", ha spiegato il pilota della Ford Fiesta Rally4 gommata Pirelli, che è co-pilotato di Hugo Magalhães. "Sono andato nel fosso all'uscita della parte di circuito della tappa, è stato un brutto errore da parte mia ed ero davvero frustrato. Non c'era nulla di danneggiato, solo un paraurti nella parte anteriore e un po' la parte sinistra. Siamo stati abbastanza fortunati perché c'erano un sacco di blocchi di cemento nel fosso, ma non abbiamo colpito nulla".



"L'obiettivo per [domenica] era quello di rientrare e vedere le PS per il prossimo anno".

