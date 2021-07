Nick Loof non è deluso dopo il Rally di Roma Capitale, anche se la sua striscia di podi in FIA ERC3 Junior è finita.

Dopo essere arrivato terzo nella categoria supportata da Pirelli in Polonia e al Rally Liepāja, che si sono svolti entrambi sulla terra, il ventenne era pronto a fare lo stesso sulle tappe italiane asfaltate.



Ma con la sua carriera internazionale ancora agli inizi, Loof si è concentrato sull'apprendimento e il miglioramento piuttosto che spingere per un altro podio insieme al co-pilota Hugo Magalhães.



"Finire è abbastanza bello e la sensazione stava diventando davvero buona alla fine", ha detto il tedesco della Ford Fiesta Rally4. "Ci sono stati ancora alcuni piccoli errori con la linea e lo stile di guida, ma ci sto arrivando lentamente, quindi ho bisogno di stare più tempo in macchina. Nel complesso, posso essere abbastanza soddisfatto. Sono state tappe davvero dure e impegnative, qualcosa di nuovo per me".



"Tutti nella squadra hanno fatto un ottimo lavoro, Hugo è stato fantastico e molto disponibile. Ora inizia la preparazione per il Barum Czech Rally Zlín dove spero che possiamo fare ancora meglio".

ERC Vinyes: “Pardo può diventare grande” 7 ORE FA

ERC Cartier multitasking nell’ERC 10 ORE FA