In FIA ERC3 Junior, Norbert Maior ha continuato a fare esperienza al Rally Liepāja portando la sua Peugeot 208 Rally4 gommata Pirelli al traguardo.

Affiancato dalla sorella Francesca, il pilota della Napoca Rally Academy nella Tappa 1 era finito fuori, ma poi ha recuperato il tempo perso con il settimo posto con 6 tempi da Top5.



"Sicuramente non è stata la mia giornata nella Tappa 1 - ha il rumento - Ho fatto un errore nella ricognizione, non ho visto una grande roccia, l'ho colpita abbastanza forte e abbiamo rotto il braccio e l'albero di trasmissione sul lato destro. Ero molto deluso perché il ritmo era davvero buono e mi sentivo davvero bene in macchina, che per me era la cosa più importante".



"Il pomeriggio finale è stato sicuramente migliore perché il ritmo era ottimo per me e sono davvero felice di questo. L'obiettivo principale nell'ultimo giro era quello di aumentare il ritmo, ed è quello che abbiamo fatto. Siamo stati contenti delle sensazioni in macchina e spero che potremo fare un altro rally in ERC3 Junior quest'anno".

