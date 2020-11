Norbert Maior ha già chiuso la sua avventura in FIA ERC3 Junior Championship per la rottura della trasmissione sulla sua Peugeot 208 Rally4 nella PS4.

Dopo aver vinto la superspeciale di ieri sera, il rumeno si era rivelato veloce anche stamattina, ma qualcosa è andato storto.



"Purtroppo nella PS4 siamo arrivati ad una frenata e si è spaccata la trasmissione - spiega il pilota della Napoca Rally Academy a Julian Porter di ERC Radio - Potevamo anche continuare, ma abbiamo preferito non distruggere la macchina. Nelle prime due PS di oggi eravamo andati forte, ma il motorsport a volte è così. Speriamo di ripartire domani per divertirci con questa fantastica auto".



"Possiamo migliorare perché la macchina ci piace e conosciamo le PS dall'anno scorso. Questo ci dà fiducia. Purtroppo ora non siamo messi bene, ma domani vedremo".



Maior al suo fianco ha la sorella 19enne Francesca.



Foto:Julian Porter/ERC Radio