Norbert Maior sta tenendo i piedi per terra nella battaglia per la vittoria al Barum Czech Rally Zlín in FIA ERC3 Junior.

Il talentuoso pilota rumeno conduce su Martin László per 7", con Jean-Baptiste Franceschi che chiude terzo a 23"4 quando mancano sei PS su una distanza competitiva di 83,74 chilometri da affrontare domenica.



"Abbiamo una lunga giornata davanti a noi domani e stasera è stata la PS più difficile della mia vita con un sacco di fango ed è scivoloso come l'inferno", ha detto il pilota della Peugeot 208 Rally4, che è navigato della sorella Francesca. "Abbiamo dovuto stare attenti e non stiamo pensando al primo posto perché sappiamo che Franceschi è davvero veloce e può batterci, ma cercheremo di mantenere il nostro ritmo per cercare di imparare molto perché siamo qui per questo".



"È la nostra prima volta, le nostre note non sono così buone e possiamo vederlo sui tempi, quindi dobbiamo lavorare. Ma siamo qui e cerchiamo di finire il rally. La macchina era davvero buona, nessun problema, e mi sento bene".

ERC Mabellini guida nel Clio Trophy by Toksport WRT UN' ORA FA

ERC Barum Czech Rally Zlin: il programma di domenica UN' ORA FA