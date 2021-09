Daniel Polášek ha ammesso di aver trovato difficile celebrare il suo miglior piazzamento finora nel FIA ERC3 Junior dopo l'uscita del compagno di squadra e connazionale Erik Cais dal Barum Czech Rally Zlín.

Il ceco è arrivato quarto nella categoria supportata da Pirelli su una Ford Fiesta Rally4 gestita dalla Orsák Rallysport ed seguito dallo Yacco ACCR Team.



"È stata davvero dura, ma sono un po' triste per il mio compagno di squadra dopo l'ultima PS, anche se sono felice di essere arrivato al traguardo", ha detto Polášek. “Ho acquisito molta esperienza in questo fine settimana, più di un'intera stagione, e sono davvero felice per questo. Ho imparato molto e non vediamo l'ora che arrivi la prossima gara”.



DA NON PERDERE!

Guarda Polášek mentre insegna al co-pilota Petr Těšínský nel nuoto pinnato.

ERC Miglior risultato per Bergounhe nel Clio Trophy by Toksport WRT 10 ORE FA

ERC Feofanov sempre leader ERC2 nonostante i problemi IERI A 06:21