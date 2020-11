Il belga centrò il podio in ERC3/ERC3 Junior-Pirelli con la sua Peugeot 208 R2 nel 2019 e assieme a Florian Barral punta a ripetersi anche quest'anno.



"Sono andato a questo rally l'anno scorso per sostenere il mio amico Chris Ingram che ha vinto il campionato - ha detto il pilota della Delta Rally - Gli ho fatto una sorpresa all'ultimo minuto per complimentarmi del suo titolo".



"Ho visto le PS e so come sono. Erano molto difficili con la pioggia, ma per il meteo di quest'anno sembra che non sarà così, anche se le parti nella foresta, che mi piacciono molto, possono essere difficili perché possono essere bagnate e poi asciutte appena esci da lì".



"Alcune assomigliano al Belgio, ma sarà più veloce dell'anno scorso perché le condizioni saranno migliori con meno fango. Speriamo! Come tutti, ho preparato la gara online e non vedo l'ora di farla. Il mio obiettivo è quello di ottenere il maggior numero possibile di punti per il campionato e lotteremo per il podio. Siamo pronti".