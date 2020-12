La decisione è stata presa il 18 novembre visto l'incremento dei contagi in Belgio e la necessità di nuove misure di sicurezza, il che ha fatto diventare il Rally Islas Canarias ultima gara dell'anno.



L'idolo locale Amaury Molle, terzo in ERC3/ERC3 Junior-Pirelli, si è detto d'accordo della decisione, nonostante il dispiacere di non correre in casa.



"E' un peccato non correre la gara di casa, ma la situazione in Belgio è pessima - ha detto - Non è il momento di fare dei rally da noi ed è comprensibile".