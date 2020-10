Dopo averli presi al Rally di Roma Capitale, anche al Rally Fafe Montelongo il pilota della Delta Rally è rimasto a mani vuote perché la sua Peugeot 208 R2 ha effettuato un rifornimento in una zona non indicata per i ragazzi dell'ERC3 Junior, causa in errore amministrativo.



Questo gli ha tolto il quarto posto in ERC3 Junior, ma mantenendo quello in ERC3 perché per questa categoria le regole erano giuste.



“Purtroppo il team ha sbagliato mettendomi una benzina errata - spiega Molle - Era andato perso il documento con le benzine per l'ERC3 Junior, quindi abbiamo fatto rifornimento in un'altra stazione. Non era la benzina migliore, ma semplicemente quella non indicata nel regolamento, per cui accettiamo la sanzione".



“Siamo sempre terzi in classifica di campionato ERC3, ma ottavi in ERC3 Junior, il che è pessimo perché eravamo andati molto bene a Fafe. Purtroppo è andata così e dobbiamo accettarlo, in Ungheria lotteremo per rifarci a testa alta".