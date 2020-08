ERC3 Junior: Nordh comincia l’avventura da Liepaja

-

Albin Nordh debutterà in ERC3 Junior-Pirelli al Rally Liepāja, aggiungendosi alla schiera dei giovani del FIA European Rally Championship che fanno il salto dalle categorie nazionali a quelle internazionali.

Il 21enne corre da quando ha 16 anni e gli ultimi 3 li ha passati nel campionato svedese, tentando la nuova avventura in Lettonia il weekend del 14-16 agosto.



Ambizioni internazionali

“L'obiettivo è fare esperienza in vista dei prossimi anni - ha detto lo svedese, che correrà con una Ford Fiesta R2T affiancato da Christoffer Bäck - E' un bel salto per noi andando fuori dal nostro paese, ma vogliamo imparare e sarà importante finire tutte le PS per crescere per il futuro. Chiaramente, indossando il casco si vuole sempre spingere al massimo".



In TV

Con il Rally Liepāja che si svolge tra le città di Liepāja e Talsi, Nordh ha guardato la TV per capirne di più: "Ho guardato le interviste dei piloti svedesi che l'hanno fatto in passato".



Il ritorno di Bäck

Il navigatore Christoffer Bäck è già stato in azione in ERC3 Junior nel 2015 con Mattias Adielsson, con cui terminò quarto proprio al Rally Liepāja, seppur sulla neve, per correre anche il Rally Estonia.



Un altro svedese

Nordh in ERC3 Junior segue altri suoi connazionali come Emil Bergkvist (Campione 2015) e Tom Kristensson, che lottò con Mārtiņš Sesks nel 2018. Mattias Adielsson, Mattias Ledin e Mattias Olsson sono altre presenze del passato, mentre oggi ci sono anche Dennis Rådström ed Adam Westlund.



Motori nel sangue

Nordh ha cominciato facendo da navigatore a suo papà Fredrik Nordh e quando non corre fa il camionista.



Foto:Joel Carlsson/Jcrallypics.com

