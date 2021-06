Kaspar Kasari ha raggiunto il suo "obiettivo principale" di finire l'ORLEN 77° Rally Poland al suo debutto nel FIA ERC3 Junior Championship con il quarto posto nella categoria supportata da Pirelli.

L'estone era solo concentrato ad aumentare la sua esperienza al volante della sua Ford Fiesta Rally4 di OT Racing ed è stato in grado di massimizzare il suo apprendimento con un solido piazzamento.



"Siamo felici, siamo al traguardo e tutti interi, questo era l'obiettivo principale e abbiamo imparato molto", ha detto Kasari. "Abbiamo ottenuto una vittoria di tappa e un tempo tra i primi due, il che è buono. È il nostro secondo rally insieme [con il mio co-pilota Rainis Raidma] e il mio primo grande evento fuori dall'Estonia, ecco perché l'esperienza è importante per me".

ERC Munster combatte nonostante la sfortuna 20 MINUTI FA

ERC Un podio fantastico per Maior in ERC3 Junior 20 MINUTI FA