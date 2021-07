Daniel Polášek ha chiuso sesto in FIA ERC3 Junior Championship al Rally Liepāja nonostante un errore.

Il pilota dello Yacco ACCR Team aveva perso oltre 20' nella Tappa 1 per una banalità commessa con la sua Ford Fiesta Rally4 gommata Pirelli.



"Abbiamo iniziato abbastanza tranquilli venerdì perché non ero sicuro della superficie e non conoscevo il grip", ha spiegato il pilota ceco. "Nell'ultima PS ho fatto un errore stupido e sono rimasto bloccato nella chicane per più di 20 minuti a cercare di tirare fuori la macchina. Eravamo fuori gioco, ma abbiamo continuato a provare e ad imparare. Abbiamo anche cercato di divertirci, di continuare a spingere e la cosa più importante è che abbiamo finito il rally, quindi sono felice".

