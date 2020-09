Al Rally Fafe Montelongo, l'estone e Kauri Pannas cercheranno di portare al successo nuovamente la loro Ford Fiesta Rally4 della M-Sport Poland.



“Conosco solamente qualche PS da quando ero andato in Portogallo col WRC, ma lì eravamo su terra - ha detto il pilota dell'Estonian Autosport Junior Team - Il Fafe è su asfalto e sarà nuovo per me, ma cercherò di fare del mio meglio per ottenere un bel risultato".