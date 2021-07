Alejandro Cachón ha mancato la vittoria nel FIA ERC3 Junior al suo secondo tentativo per appena 0"1 al Rally di Roma Capitale - ma una bottiglia d'acqua ha giocato un ruolo particolare.

Il 21enne ha perso contro Jean-Baptiste Franceschi per pochissimo a Fiuggi.



"La lotta è stata incredibile, alla fine abbiamo perso la vittoria ma sono felice", ha detto l'asso del Rallye Team Spain. "Il primo giorno nella prova stradale [a Roma] abbiamo perso troppo tempo e poi sabato, nella seconda PS, una bottiglia d'acqua è finita sotto il pedale e non riuscivo a guidare bene; ha fatto la differenza".



Come i colleghi spagnoli Efrén Llarena e Pep Bassas, Cachón è passato in ERC3 Junior come premio per aver vinto il titolo Beca Júnior R2 nel 2020.



Dopo che Llarena era riuscito ad imporsi in ERC3 Junior nel 2019 e con Bassas che si è classificato secondo la scorsa stagione, i progressi di Cachón con la sua Peugeot 208 Rally4 gestita da RaceSeven e gommata Pirelli sono seguiti con attenzione insieme al co-pilota Alejandro López. Cachón e López sono anche eleggibili per i punti ERC3.

