Pedro Almeida era in corsa per il quarto posto in FIA ERC3/FIA ERC3 Junior-Pirelli al Rally Islas Canarias, ma dopo la Tappa 1 si è fermato per sicurezza.

Nella PS4 una toccatina all'interno curva ha procurato una foratura sulla Peugeot 208 Rally4 del portoghese, con danneggiamento della portiera posteriore sinistra e dopo un'analisi tecnica è emerso che quest'ultima non si riusciva ad aprire correttamente, il che ha negato ad Almeida il rientro per le ultime 8 PS.



“Era partito bene il rally, anche se scelta di gomme ed assetto erano stati difficili per via della pioggia col sole, che continuando a variare ha messo tutti in crisi. Però siamo riusciti a migliorare PS dopo PS e nel finale di giornata eravamo contenti, anche se una toccatina nella PS4 ci ha danneggiato l'auto. I commissari hanno visto che la portiera non si apriva bene, quindi ci hanno fermati. Peccato non poter continuare, ma stavamo andando bene".



Almeida ed Hugo Magalhães in quel momento erano stati i più veloci in 4 PS e sempre rimasti fra i primi tre in ERC3/ERC3 Junior.