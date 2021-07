Grande lotta in FIA ERC3 al Rally di Roma Capitale, dove Pep Bassas ha regalato il successo al Rallye Team Spain.

Al volante della Peugeot 208 Rally4 preparata dalla The Racing Factory, lo spagnolo ha battuto Jean-Baptiste Franceschi (Toksport WRT - Renault Clio Rally4) per 2"7, con Aléjandro Cachon (Rallye Team Spain-Peugeot) terzo.



“E' incredibile, io ed Axel Coronado abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Mi dispiace per Alejandro Cachón che non ha vinto l'ERC3 Junior per 0"1, che è veramente un nulla - ha detto Bassas - Sono contento per la The Racing Factory, abbiamo preso punti importanti e spero che al Barum Rally si possa fare anche meglio. Oggi la lotta è stata fantastica".



Franceschi si è aggiudicato l'ERC3 Junior su Cachón dopo che nella Tappa 2 la coppia si era superata più volte.



Sami Pajari (Ford Fiesta Rally4) chiude quarto con problemi ai freni che l'hanno costretto ad essere prudente, mentre Łukasz Lewandowski (Opel Corsa Rally4) prende i primi punti in ERC3.



Martin László completa il podio ERC3 Junior nonostante una foratura, Adrienn Vogel è in Top10 ERC3 dietro a Nick Loof, Andrea Mabellini (vincitore del Clio Trophy by Toksport WRT) e Paulo Soria.



Daniel Polášek era quinto ma ha centrato un albero. In ERC3 Junior sfuma il podio per Norbert Maior per via di una ruota a terra.

ERC ERC3 Junior: i piani di Loof non cambiano 21 ORE FA

ERC Gryazin non si arrende 21 ORE FA