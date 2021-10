Norbert Maior ha perso per un soffio il podio nel FIA ERC3 e FIA ERC3 Junior al Rally d'Ungheria, ma una prima vittoria in PS ha comunque soddisfatto il rumeno.

Affiancato dalla sorella Francesca alla guida della loro Peugeot 208 Rally4, il pilota del Topp-Cars Rally Team è stato il più veloce della classe nella PS5, presentandosi al terzo posto in entrambe le categorie al via della PS11, dove però ha forato ritrovandosi quinto.



Nell'ultima prova, una ruota persa ha determinato il loro ritiro.



"Eravamo felici del ritmo che avevamo, ringrazio tutti coloro che ci hanno sostenuto", ha detto Maior. "Anche se in Ungheria il finale non è stato come avremmo voluto, la prima vittoria in PS non si dimentica mai".

