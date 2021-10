In FIA ERC3, Jean-Baptiste Franceschi ha avuto un piccolo problema elettrico che lo ha colpito nella PS8 del Rally Serras de Fafe e Felgueiras.

Il francese stava volando con un vantaggio di quasi 40 secondi sul principale rivale per il titolo Pep Bassas a partire dalla prova di chiusura di sabato.



Ma il problema ha causato un ritardo di più di due minuti e lo ha fatto scivolare al secondo posto dietro allo spagnolo.



Tuttavia, con la sua Renault Clio Rally4 ripristinata in piena efficienza per la seconda tappa dai meccanici della Toksport WRT, Franceschi ha vinto la tappa di domenica prendendo un totale di 33 punti e mantenendo il primato in classifica ERC3.



"Era solo un piccolo problema elettrico, qualcosa che non abbiamo mai avuto prima", ha spiegato Franceschi. "Ma abbiamo fatto un buon lavoro per tutto il fine settimana e dimostrato che la macchina ha un buon ritmo. Tranne che per quel [problema] siamo stati in testa tutto il tempo e sicuramente è positivo per il futuro e per il campionato sono buoni punti. Devo ringraziare Toksport e Renault Sport perché mi hanno dato l'opportunità di fare questo rally e sicuramente mi sono divertito. Non vedo l'ora di andare al Rally d'Ungheria".

