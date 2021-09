Con Pep Bassas (Rallye Team Spain) impossibilitato al rientro per i danni subiti dalla sua Peugeot 208 Rally4 nella PS5, per Jean-Baptiste Franceschi si è trattato di gestire la situazione fino al traguardo, festeggiando il primato in FIA ERC3.

Navigato da Anthony Gorguilo sulla loro Renault Clio Rally4, il pilota della Toksport WRT aveva già un ampio margine di 6' quando ha cominciato la Tappa 2.



"Visto l'enorme vantaggio, dovevamo sopravvivere e gestire, ma come ho detto ad Anthony, così è più difficile che spingere al massimo - spiega Franceschi - L'obiettivo era prendere il massimo dei punti e ci siamo riusciti. Sicuramente non era semplice rimanere concentrati, dato che eravamo qui per la prima volta e un errore o un problema possono sempre accadere. Sono felicissimo e ringrazio Renault Sport e il team Toksport per l'occasione datami".



Franceschi ha avuto via libera, dato che Ola Nore Jr non è potuto ripartire con la sua Clio Rally4.

