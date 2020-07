ERC3: Vogel già in formissima per il 2020

-

Adrienn Vogel è partita bene nel 2020 e al Rally Bohemia dello scorso weekend ha centrato il sesto posto in Classe su 16 partenti.

E' stata una buona preparazione per il Rally di Roma Capitale dell'ungherese, che con Ivett Nothiesz è stata anche la miglior femmina della gara ceca in cui debuttava per la prima volta con la nuova Ford Fiesta Rally4.



“E' stata la prima gara con la Ford Fiesta Rally4, che è molto più potente della vecchia Ford Fiesta R2. Mi ci è voluto un po' per abituarmici, visto che è tutto nuovo, ma alla fine è stato molto divertente. Abbiamo vinto la classifica femminile con un ampio vantaggio, quasi 8' rispetto all'equipaggio che è arrivato secondo. In Classe R2 abbiamo finito seste su 16, quindi è stata una preparazione eccellente in vista del FIA ERC a Roma".



Il Rally Bohemia ha visto debuttare la Vogel con il team di Roger Racing in collaborazione con la Orsák Rallysport,



“La macchina era perfetta grazie al team, hanno fatto un lavoro eccellente. E' stata una esperienza indimenticabile correre davanti al pubblico ceco, si sente che sono dentro i rally e partecipano col cuore. Abbiamo visto famiglie con bambini e siamo molto grati a tutti, non vediamo l'ora di tornarci".



La Vogel farà il suo debutto nel FIA European Rally Championship al Rally di Roma Capitale del 24-26 luglio.

