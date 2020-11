Adrienn Vogel chiuderà la sua prima stagione nel FIA European Rally Championship con due ottime Top5 in FIA ERC3 all'attivo.

L'ungherese, assieme a Ivett Notheisz, può terminare nella medesima piazza anche in campionato e la sua speranza è dimostrare al Rally Islas Canarias di essere anche più bravi dei colleghi maschi.



“Dopo la giornata di test ufficiali posso dire che qui è tutto diverso rispetto a quanto visto fino ad ora - ha detto la ragazza del Roger Racing Team prima di cominciare con la sua Ford Fiesta Rally4 - Le PS sono difficili, ma l'asfalto garantisce una grandissima aderenza. Abbiamo provato molti set-up e mi sono divertita, l'obiettivo è dimostrare che possiamo arrivare davanti agli uomini!"



La Notheisz ha aggiunto: “Siamo felici di essere qui, sarà la terza gara su cinque nell'ERC per noi e siamo orgogliose del team, sponsor e collaboratori che abbiamo avuto a fianco in questo anno difficile. Cercheremo di ringraziare tutti con un'altra bella prestazione".