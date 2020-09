Tibor Érdi Jr al Rally Fafe Montelongo vuole il secondo successo di fila in FIA ERC2, seppur al Rally Liepāja abbia sudato freddo per un problema meccanico accusato dalla sua Mitsubishi Lancer nelle PS finali.

L'ungherese ha avuto un bel brivido, ma nel frattempo è riuscito a sistemare la macchina per il Portogallo.



“E' stata una bella corsa contro il tempo perché bisognava sistemare un cilindro e sostituire le valvole - spiega Érdi Jr - Siamo riusciti ad assembalre il tutto, avviando il motore e programmare la centralina. Qui però abbiamo visto che c'era un problema con la ECU e dopo un'attenta analisi, ecco che si è scoperto che era bruciata!"



“Per fortuna il nostro ingegnere ne sa parecchio, per cui è riuscito a riportarla in vita e quindi il motore ha finalmente ripreso ad andare".



Cambia il co-pilota

Il navigatore Szabolcs Kovács è indisponibile per motivi famigliare, quindi il magiaro avrà al suo fianco Zoltán Csökő.



"Avevo bisogno di un sostituto temporaneo, ho chiamato Zoltán e mi ha detto sì immediatamente. E' uno molto attivo, avevamo corso insieme già nel 2009”.



"Per l'Érdi Rallye Team l'obiettivo del 2020 è riconquistare il titolo ERC2. Avendo saltato il Rally di Roma Capitale non sarà semplice, ma è ancora possibile recuperare, quindi proveremo a vincere le gare che ci restano".