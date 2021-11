Tibor Érdi Jr passerà a una Škoda Fabia R4 con specifiche Rally2 Kit per il Rally Islas Canarias, che deciderà il Campionato Europeo Rally 2021 la prossima settimana.

L'ungherese cambierà la sua Mitsubishi Lancer Evolution X, vincitrice di numerosi eventi e titoli, con una delle macchine sviluppate da Proracing. Il connazionale Zoltán Csökő sarà il suo co-pilota.



Anche se Érdi Jr è fuori dalla lotta per il titolo ERC2 in questa stagione, le auto Rally2 Kit sono eleggibili per i punti di categoria, rendendo il tre volte campione uno dei favoriti per l'evento su asfalto.



"Non avevamo pianificato la cosa in questo modo, ma sembra che il Rally d'Ungheria sia stata la nostra ultima gara con la Mitsubishi Lancer Evolution X nella categoria ERC2", ha detto Érdi Jr. "È stata la macchina di maggior successo della nostra carriera nelle ultime otto stagioni. Abbiamo vinto tre titoli arrivando terzi per due volte. Abbiamo avuto una striscia vincente di 10 gare con la Mitsubishi fino all'inizio della stagione 2021, ma purtroppo l'omologazione dell'auto scade alla fine dell'anno".



"Questa stagione non è andata troppo bene per noi, quindi ci stiamo già concentrando sul prossimo anno per testare una Škoda Fabia R4 in kit Rally2 alle Isole Canarie. L'auto sarà fornita dal team tre volte campione ERC2, Proracing Rally Team. Abbiamo già lavorato insieme due volte negli anni precedenti, e il nostro primo titolo europeo è stato anche con Proracing nel 2017.



"Vogliamo provare una macchina del genere senza alcuna pressione e aspettativa. Ci stiamo anche chiedendo come mai queste auto in kit Rally 2 che sono arrivate in ERC2 quest'anno sono così veloci. Molti cambiamenti e novità sono attesi nell'ERC il prossimo anno e non sappiamo nemmeno esattamente quali categorie e coppe saranno annunciate. Competere al Rally Islas Canarias con la Škoda Fabia R4 ci aiuterà anche a decidere dove continuare".



Le auto Rally2 Kit, come la Suzuki Swift R4lly S e la Toyota Yaris Rally2 Kit, sono a quattro ruote motrici e vengono fornite con un 'kit' di parti da ORECA. Sono progettate per fornire più prestazioni delle auto produzione del Gruppo N4, ma i costi sono strettamente controllati per rendere la categoria il più accessibile. La Škoda Fabia R4 sviluppata da Proracing è dotata di un motore 1,6 litri turbo e di un cambio sequenziale a cinque marce. Serhii Potiiko guiderà una seconda Škoda Fabia R4 alle Canarie con il Proracing Rally Team. Il suo co-pilota, Ivan Mishyn, ha portato Vitaliy Pushkar al titolo ERC Production Cup 2014 con una Mitsubishi Lancer.



Il 45° Rally Islas Canarias è l'ottavo e ultimo appuntamento di questa stagione del FIA European Rally Championship e si svolge dal 18 al 20 novembre.

Ad

ERC Canarie: ci sono anche gli idoli locali IERI A 07:27

ERC Marczyk fra i migliori dell’ERC al Rally Islas Canarias IERI A 13:51