Al Rally Liepāja l'ungherese ha trionfato al rientro nella categoria produzione affiancato da Szabolcs Kovács.



L'occhio dell'esperto locale

Per il team di Érdi Jr era la prima volta con la Mitsubishi Lancer sulle strade della Lettonia, ma l'aiuto di Jānis Vorobjovs è stato fondamentale nella ricerca del set-up.



Inizio in salita

“Purtroppo abbiamo iniziato con la notizia della tragica morte del nostro collega Zsolt Tóth al Miskolc Rallye in Ungheria, per cui non eravamo concentrati a fondo nel primo loop di PS".



Miglioramenti

“Pian piano siamo cresciuti e al termine della giornata avevamo un grande vantaggio, nonostante una pietra avesse danneggiato il parabrezza, sostituito nel parc fermé".



Un grande vantaggio

A 3 PS dalla fine il vantaggio era ampio, ma c'è stato un problema.



“Durante il riordino, di fronte al service park, ho sentito uno strano rumore e il team mi ha detto che un cilindro non funzionava più. Purtroppo non si poteva sostituire il pezzo in tempi brevi, per cui abbiamo deciso di continuare".



“Szabolcs aveva detto che era meglio ritirarsi prima di danneggiare il motore di più, ma ho preferito andare avanti con la convinzione che avremmo potuto vincere ugualmente. Nelle parti veloci siamo riusciti ad andare forte lo stesso e solo nell'ultima PS il motore ha stallato".



“Ho messo in seconda marcia e in un qualche modo è ripartito, arrivando alla fine e tenendo il vantaggio per vincere. Ero solo preoccupato perché dovevamo fare il tratto di collegamento fino all'assistenza, fortunatamente ci siamo riusciti e sono contentissimo".