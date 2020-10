L'ungherese raggiunge così in classifica di campionato Zelindo Melegari, che era al debutto con la nuova Alpine A110 RGT e ha terminato quinto dopo essere rientrato in azione in seguito all'uscita nella PS6.



Andrea Mabellini ha soffiato il secondo posto a Dmitry Feofanov nel finale, festeggiando anche il successo in Abarth Rally Cup davanti a Roberto Gobbin.



“Ho centrato due vittorie su due e sono molto contento - ha detto Érdi Jr. - Eravamo venuti qui per il successo lavorando molto a casa per preparare bene auto e gara. Era importante aggiudicarci il maggior numero di PS possibili di ogni Tappap per prendere il massimo dei punti. L'anno scorso in Ungheria non è andata bene, ma è la mia gara di casa e stavolta voglio fare bene".