Tibor Érdi Jr si sta preparando per il suo round casalingo del FIA European Rally Championship con una differenza.

La Mitsubishi Lancer Evolution X dell'ungherese non potrà essere utilizzata nella prossima stagione a causa della scadenza della sua omologazione alla fine del 2021. Ciò significa che l'auto che ha portato all'idolo locale tre titoli ERC2, che attualmente guida, andrà in museo.



"Siamo felici di poter competere di nuovo davanti ai tifosi ungheresi nell'ambito dell'ERC", ha detto Érdi Jr, che ha centrato la vittoria dell'ERC2 al Barum Czech Rally Zlín in agosto. "Siamo anche tristi perché questa è l'ultima volta che gareggeremo in casa con la Mitsubishi Lancer. Vogliamo misurarci con questa macchina per l'ultima volta sulle PS di casa, competere bene, divertirci e vincere. Abbiamo la fortuna di conoscere e amare le PS del Rally d'Ungheria, quindi possiamo competere con fiducia. La battaglia sarà dura perché nella categoria ERC2 è tutto aperto, pieno di grandi piloti e squadre. Siamo eccitati".

