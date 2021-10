Tibor Érdi Jr ha visto volatilizzarsi ogni speranza di successo in FIA ERC2 al Rally Hungary.

Il tre-volte Campione della Classe produzione era secondo a Nyíregyháza dietro a Joan Vinyes, ma a metà della Tappa 1 le cose si sono messe male.



“La Suzuki era più veloce, ma noi stavamo andando bene - spiega l'ungherese - Purtroppo si è rotto il cambio e non siamo potuti rientrare perché non c'era tempo per sostituirlo".



Érdi Jr era tornato al successo al Barum Czech Rally Zlín in ERC2.

