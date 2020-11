Zelindo Melegari ed Andrea Mabellini hanno completato il podio, mentre Dmitry Feofanov si è ritirato per una perdita d'olio.



Mabellini aveva alzato bandiera bianca venerdì nella superspeciale quando ha rotto una sospensione, ma tornando in azione è riuscito anche a vincere in Abarth Rally Cup.



Dietro di lui c'è Martin Rada. Fuori Mihnea Mureșan e Roberto Gobbin doo gli incidenti di sabato.



“Siamo felici di aver vinto in casa - ha detto Érdi Jr - Non abbiamo avuto problemi, a parte una foratura lenta nella PS12. E' fantastico e ci siamo trovati molto bene, senza prendere rischi e facendo un buon lavoro".



“Una gara non facile – ha aggiunto Melegari - Sapevamo che Erdi in casa sua sarebbe stato difficile da battere, ed in più le strade si sono rivelate insidiose ma abbiamo comunque tenuto un ritmo alto per tenerlo sotto pressione e soprattutto per arrivare a cogliere un risultato che tenesse aperto il campionato. E ce l’abbiano fatta. Vettura sempre efficiente e competitiva, ottima l’intesa con il nuovo co-pilota Manuel Fenoli, guardiamo avanti, siamo davvero soddisfatti”.