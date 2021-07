Simone Tempestini ha usato il Rally Liepāja dello scorso fine settimana per imparare e segnare punti nel FIA European Rally Championship.

Il cinque volte campione rumeno, membro dell'ERC-MICHELIN Talent Factory, era alla sua prima apparizione sull'evento sterrato ad alta velocità con una vettura Rally2, ma ha superato la sua mancanza di esperienza giungendo in Top10 insieme al co-pilota Sergiu Itu.



"E' un rally difficile da fare per la prima volta con una vettura Rally2", ha detto Tempestini. "Sicuramente ci sono molte cose che devo vedere e sperimentare e ora sappiamo che abbiamo la possibilità di farlo con note e set-up della vettura. Abbiamo cercato di mantenere un buon ritmo e tenere tutto sotto controllo per arrivare alla fine del rally. È stato un lungo weekend, ma bello, con belle PS. Ci siamo divertiti molto e abbiamo imparato nuove cose".

