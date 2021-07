Eurosport Events, promotore del FIA European Rally Championship dal 2013, si prepara a scrivere il prossimo entusiasmante capitolo nella storia dell'ERC, dando priorità ed attenzione alle categorie GT e Turismo elettriche della FIA, oltre a promuovere il WTCR - FIA World Touring Car Cup.

*Trasferimento della promozione del FIA European Rally Championship dal 2022 completato

*Il FIA World Motor Sport Council approva una nuova era per le serie cadette del WRC

*La conclusione del contratto decennale con la FIA con un anno di anticipo garantisce la continuità dell'ERC e consente a Eurosport Events di concentrarsi sulle categorie GT e Turismo elettriche

*Muoversi in linea con la strategia dell'organo di governo per semplificare la promozione delle categorie rally più importanti

*François Ribeiro: "In collaborazione con la FIA, abbiamo sviluppato l'ERC come una forte piattaforma di corse per i clienti per i costruttori di auto, un grande campionato per i piloti junior e una valida opzione per gli organizzatori di rally. Consegniamo l'ERC in grande forma e abbiamo piena fiducia in WRC Promoter per portare avanti la missione".



Eurosport Events, promotore del FIA European Rally Championship dal 2013, si prepara a scrivere il prossimo entusiasmante capitolo nella storia dell'ERC, dando priorità ed attenzione alle categorie GT e Turismo elettriche della FIA, oltre a promuovere il WTCR - FIA World Touring Car Cup.



Consapevole di aver raggiunto con successo il suo obiettivo, l'ultimo anno di contratto con l'organo di governo mondiale del motorsport, la FIA, passa ora nelle mani di WRC Promoter, che assumerà la promozione dell'ERC dalla stagione 2022.



Fino ad allora, tuttavia, Eurosport Events continuerà a investire risorse e sforzi - come ha fatto dal 2013 - per garantire che lo status dell'ERC come piattaforma per i piloti per dimostrare il loro talento prima di passare al FIA World Rally Championship, il massimo livello di questo sport, sia mantenuto.



Passando la palla della promozione dell'ERC a WRC Promoter, Eurosport Events risponde alla richiesta della FIA che i suoi due campionati di rally di punta, l'ERC e il WRC, siano gestiti dallo stesso promotore, creando così un percorso più chiaro tra entrambi e offrendo ulteriori benefici.



Durante il mandato di Eurosport Events come promotore del campionato europeo, sei piloti con esperienza ERC sono andati a vincere gare WRC, mentre 11 si sono aggiudicati titoli nell'ambito del Campionato del Mondo Rally.



François Ribeiro, responsabile di Eurosport Events, il promotore dell'ERC, ha detto: "Siamo orgogliosi di passare il testimone dell'ERC a WRC Promoter. Dal 2013, Eurosport Events è stato molto coerente in collaborazione con la FIA per costruire una stretta relazione con i nostri clienti ERC, vale a dire i rally, i team, i piloti, i partner e le emittenti. È un grande merito della leadership di Jean-Baptiste Ley che l'ERC raggiungerà probabilmente 150 iscritti alla fine della stagione 2021, non essendo mai stato così forte dal 2013. È sempre stato un esercizio redditizio come business per un promotore".



"Fin dal nostro primo passo nel rally, è stato incredibile vedere giovani talenti come Mikkelsen, Neuville, Meeke, Lappi, Breen, Kopecký, Gryazin, Huttinen e, più recentemente, Oliver Solberg passare al WRC e diventare piloti professionisti. L'ERC è stato anche un'eccellente piattaforma per i reparti corse clienti, mostrare i loro prodotti e vendere auto.



"Nonostante gli ostacoli che abbiamo affrontato, il nostro impegno per la famiglia ERC non è mai diminuito e questo impegno sarà mantenuto fino alla fine della stagione 2021".



"Il nostro obiettivo fondamentale è sempre stato quello di mettere a cuore i migliori interessi dell'ERC. Avendo mantenuto l'eredità dell'ERC e trasformato il campionato di successo che è ora, la nostra preoccupazione principale è stata quella di garantire che lo slancio che abbiamo iniziato nove anni fa continui. Dopo aver preso la decisione di non cercare un'estensione del nostro contratto decennale con la FIA, dato che passiamo la nostra priorità alla promozione delle categorie GT e Touring Car completamente elettriche, la linea d'azione corretta era quella di passare la palla il più rapidamente possibile al prossimo promotore per garantire una transizione senza soluzione di continuità".



"Stiamo anche seguendo il desiderio del presidente della FIA Jean Todt che sia l'ERC che il WRC siano organizzati da un solo promotore piuttosto che due. L'ERC ha un futuro entusiasmante e abbiamo piena fiducia che il team di WRC Promoter sia in grado di portarlo avanti".



Jean-Baptiste Ley, coordinatore dell'ERC, ha detto: "Durante il nostro mandato come promotore dell'ERC, abbiamo sempre capito l'importanza di fornire un chiaro percorso di progressione dal livello nazionale alla scena mondiale e siamo estremamente orgogliosi del numero di piloti che sono passati dall'ERC al WRC. È chiaro che il legame deve essere rafforzato per il bene dello sport e con un promotore dietro entrambi i campionati l'ERC può solo diventare più forte. La nostra gratitudine e il nostro apprezzamento vanno a tutti coloro che hanno contribuito alla storia di successo dell'ERC".

