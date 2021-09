Il Rally Serras de Fafe e Felgueiras, sesto round del FIA European Rally Championship che si tiene l'1-3 ottobre, godrà di un'ampia copertura in diretta.

In TV e online:

Ci sarà una copertura dal vivo, anche dalla telecamera dall’elicottero dell’ERC, oltre al commento e all’analisi degli esperti Chris Rawes e del nuovo membro del team Gianluca Natoloni, che sostituisce Julian Porter, su Facebook e YouTube:



Selezione dell’ordine di partenza: 18h00 CET -1, venerdì 1 ottobre su Facebook, YouTube



Conferenza stampa pre-evento: 18h30 CET -1, venerdì 1 ottobre su Facebook, YouTube



PS2: Agra / Zebral 1 (11,25 km) dalle 10h30 CET -1, sabato 2 ottobre su Facebook, YouTube



PS6: Sra da Fafe / Anjos 2 (18,06 km) da 15h55 CET -1, sabato 2 ottobre su Facebook, YouTube



PS12: Lameirinha 1 (13,99 km) da 11h05 CET -1, domenica 3 ottobre su Facebook, YouTube



PS16: Lameirinha 2 (13,99 km) da 15h00 CET -1, domenica 3 ottobre su Facebook, YouTube



Highlights Tappa 1: Eurosport, 23h30 CET, sabato 2 ottobre (controlla la programmazione locale per i dettagli)



Highlights Tappa 2: Eurosport, 23h00 CET, domenica 3 ottobre (controlla la programmazione locale per i dettagli)



ERC All Access: Eurosport, 21h30 CET, martedì 5 ottobre (controllare la programmazione locale per i dettagli)



ERC Rally Review distribuito ai partner di trasmissione in tutto il mondo



Video, notizie aggiornate e cronometraggio in diretta: Disponibile su FIAERC.com



ERC Radio: In diretta dalla fine delle PS. Disponibile su FIAERC.com o scaricando l’App ufficiale dell’ERC



Social media: Segui l’ERC su Facebook, Instagram, Twitter

