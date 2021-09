La stagione 2021 del FIA European Rally Championship prosegue con il sesto round, il Rally Serras de Fafe e Felgueiras: ecco un po' di curiosità.

DATI



Gara: 2021 FIA European Rally Championship round 6 di 8*

Quando: 1-3 ottobre 2021

Dove: Fafe, Portogallo

PS: 16

Distanza PS: 197,08 chilometri

Distanza collegamenti: 490.74 chilometri

Distanza totale: 687,82 chilometri

Superficie: terra

Precedenti ERC: 0 (nuovo evento per il 2021)

*Valido per: FIA ERC2, FIA ERC3, FIA European Rally Championship for Teams. Incentivi ERC-MICHELIN Talent Factory disponibili



ALBO D’ORO



2020: Armindo Araújo/Luís Ramalho (Škoda Fabia Rally2 Evo)*

2019: Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai i20 R5)*

2018: Ricardo Moura/António Costa (Ford Fiesta R5)*

2017: Pedro Meireles/Mário Castro (Škoda Fabia R5)*

2016: José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën DS3 R5)*

*Evento non ERC



LA TOP5



1: Il rally è così importante a Fafe che la città ospita il suo museo che celebra il legame di lunga data di questo sport con la regione, il Museu do Rali.

2: La PS "Lameirinha" - con l'iconico salto della Pedra Sentada - è intrinsecamente legata al Rally Serras de Fafe e Felgueiras e al Rally del Portogallo WRC.

3: Oltre a vincere il Rally delle Azzorre più volte di tutti i suoi rivali, Fernando Peres detiene il record di vittorie su quello che oggi è il Rally Serras de Fafe e Felgueiras con sei successi. Bruno Magalhães e Carlos Bica sono secondi a pari merito avendo entrambi trionfato in tre occasioni.

4: Fafe non è solo la sede del round portoghese dell'ERC, ma anche la casa del co-pilota Hugo Magalhães, che ha ricevuto un riconoscimento speciale lo scorso ottobre per i suoi successi nel rally e il ruolo di ambasciatore che svolge per Fafe. Fa coppia con l'ex ERC3 Junior Pedro Almeida.

5: Mário Castro era al volante di una Ford Fiesta R2T quando l'ERC ha visitato Fafe lo scorso ottobre per il Rally Fafe Montelongo. L'idolo locale tornerà a fare il co-pilota al Rally Serras de Fafe e Felgueiras al fianco di Pedro Meireles.



Foto: Hyundai Motorsport

