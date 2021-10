Hugo Magalhães è più di un semplice co-pilota del FIA ERC: è residente a Fafe e ambasciatore per la città che si sta preparando ad ospitare il Rally Serras de Fafe e Felguieras.

Il navigatore di Nick Loof in FIA ERC3 Junior, sarà al fianco di Pedro Almeida nell'evento sterrato con una Peugeot 208 Rally4 e la coppia locale sarà tra i contendenti per il successo in ERC3.



"Fafe è una città nota per il motorsport e chiunque segua i rally la conosce - ha detto Magalhães - La cosa migliore è che Fafe dà tutto e fa sforzi per avere eventi come ERC e WRC di altissima qualità, non solo per le squadre ma anche per gli spettatori".



"Fafe mi ha permesso di iniziare a sognare di essere un co-pilota perché da molti anni la città ospita molti eventi e ho potuto assistere a gare vedendo anche i miei idoli da vicino. Poi la mia passione per questo sport è cresciuta naturalmente. Sono davvero grato e orgoglioso della mia città perché mi dà la possibilità di fare quello che mi piace di più".

