Gli organizzatori del 35th Rally Serras de Fafe e Felgueiras anche per il 2022 manterranno lo stesso format in modo da aprire alla grande la stagione del FIA European Rally Championship.

La gara si terrà il weekend dell'11-13 marzo e Carlos Cruz, Presidente di Demoporto, ha confermato che non ci sono piani per cambiare l'evento portoghese.



“Il format dell'edizione 2022 non presenta cambiamenti significativi in termini di percorsi e orari - ha detto - La certezza è che il rally si terrà in due giorni, sabato e domenica".



Il Rally Serras de Fafe e Felgueiras sarà anche il primo round del Campeonato Portugual de Ralis.

