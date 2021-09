La seconda parte della stagione 2021 del FIA European Rally Championship scatta il 16-18 settembre con lo spettacolare 55th Azores Rallye: ecco alcune informazioni.

Gara: FIA European Rally Championship round 5 di 8*

Quando: 16-18 settembre 2021

Dove: Ponta Delgada, São Miguel

PS: 13

Distanza Tappe: 201,74 chilometri

Distanza collegamenti: 443.40 chilometri

Distanza totale: 645.14 chilometri

Superficie: terra

Precedenti ERC (dal 2004): 7 (2013-2019)

*Valido per: FIA ERC2, FIA ERC3, FIA European Rally Championship for Teams. Incentivi ERC-MICHELIN Talent Factory disponibili



ALBO D’ORO



2019: Lukasz Habaj/Daniel Dymurski (Škoda Fabia R5)

2018: Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)

2017: Bruno Magalhães/Hugo Magalhães (Škoda Fabia R5)

2016: Ricardo Moura/António Costa (Ford Fiesta R5)

2015: Craig Breen/Scott Martin (Peugeot 208 T16)



TOP5



1: Da quando esiste, l’Azores Rallye ha in Fernando Peres il suo uomo record con 7 successi.

2: Ricardo Moura ha vinto più titoli in patria, ma il successo all’Azores Rallye nel 2016 è stato il primo per lui nell’ERC.

3: Nell’albo d’oro appaiono stelle del WRC come Craig Breen, Kris Meeke, Andreas Mikkelsen, Juha Kankkunen, Markko Märtin e Bruno Thiry

4: L’arcipelago delle Azzorre è esattamente a metà strada tra Lisbona e New York con le sue nove isole. Il terreno fertile consente la crescita rigogliosa di piante e vegetazione.

5: Fra i cibi tipici del posto c’è la zuppa cozido das fumas.

