Dmitry Feofanov continua ad essere in cima all'ERC2 nel FIA European Rally Championship dopo aver preso punti al Rally di Roma Capitale.

Il lettone ha concluso al quarto posto di classe lo scorso fine settimana con la sua Suzuki Swift Rally2 Kit e su un fondo che non ama.



"È stato un rally difficile e il secondo giorno è stato molto lungo", ha detto Feofanov, che aveva guidato la sua vecchia Mitsubishi Lancer per vincere l'ERC2 al Rally Liepāja. "Siamo ovviamente molto più veloci rispetto alla [Mitsubishi Lancer] Evolution di un anno fa, cinque secondi al chilometro sicuramente. Ma i ragazzi davanti hanno più esperienza su asfalto e devo accettarlo e cercare di imparare ancora".



Feofanov, che è co-pilotato da Normunds Kokins, ha avuto un testacoda e una foratura all'anteriore destra nell'ultima PS del Rally di Roma, mantenendo il suo vantaggio in classifica di 12 punti su Javier Pardo dopo tre round.

