Dmitry Feofanov, leader del FIA ERC2 Championship, aprirà la Tappa 1 del 55th Azores Rallye.

Il lettone è stato l'ultimo della categoria RC2 a poter scegliere in che posizione partire nella selezione avvenuta a Ponta Delgada.In questo modo si troverà a pulire il fondo per tutti con la Suzuki Swift Rally2 che condivide con Normunds Kokins.Rachele Somaschini è invece seconda a bordo della propria Citroën C3 Rally2, seguita da Bruno Amaral ed Aloísio Monteiro.Alexey Lukyanuk, primo della Qualifying Stage, scatterà 19° con la Citroën del Saintéloc Junior Team, con dietro Andreas Mikkelsen.Si comincia alle 9;33 locali con la PS1 "Graminhais". Cliccateper vedere l'ordine di partenza della Tappa 1.per l'itinerarioper il live timingper la diretta Cliccate QUI per sentire ERC Radio