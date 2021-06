Dmitry Feofanov sarà il pilota da battere in FIA ERC2 al Rally Liepāja.

La Suzuki Motor Ibérica non ha infatti iscritto il leader Javier Pardo al prossimo evento del FIA European Rally Championship in Lettonia, per cui automaticamente è il russo la punta da seguire l'1-3 luglio.



All'ORLEN 77th Rally Poland si era infatti classificato secondo con la sua Suzuki Swift Rally2 Kit, con cui gareggiava per la prima volta, e ora precede per 4 lunghezze la Toyota Yaris Rally2 Kit di Victor Cartier.

ERC Laszlo: “In Lettonia per rifarsi dopo la Polonia” 4 ORE FA

ERC Llarena: “Siamo da secondo gruppo, Lukyanuk e Mikkelsen di altra categoria” 7 ORE FA